Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Анатолийское агентство, Кайя Каллас, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза, заявила, что даже если Украина получит гарантии безопасности, отсутствие предоставления Россией реальных уступок будет нести риск начала новых войн в других местах.

В интервью итальянской газете «Corriere della Sera» глава внешнеполитического ведомства Евросоюза заявила, что достижение устойчивого соглашения о прекращении войны России в Украине невозможно, если Россия не изменит свое поведение и не примет конкретные ограничения на свою военную мощь!

Кайя Каллас затем заявила: «Проблема мира — это Россия! Даже если Украина получит гарантии безопасности, но никаких уступок со стороны России не будет, у нас будут другие войны, возможно, не в Украине, а в других местах».

Далее она заявила, что Россия по-прежнему не демонстрирует никакого «реального желания» остановить войну и продолжает постоянные атаки на гражданское население и инфраструктуру Украины!

Каллас сказала: «Для устойчивого мира мы должны обеспечить, чтобы Россия снова не напала. Нам нужны уступки от России, будь то в смысле ограничения их армии или сдерживания их военного бюджета. Не должно быть никаких территориальных уступок и никакого признания оккупации украинской территории. Границы нельзя изменить силой. В архитектуре европейской безопасности не должно быть пунктов, которые давали бы России прямую роль».