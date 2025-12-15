По сообщению информационного агентства «Абна», сионистский сайт i24 News сообщил, что правительство США считает самопровозглашенного президента Сирии Абу Мухаммада аль-Джулани своим союзником и пытается предотвратить ослабление его правления в Сирии.

В продолжении отчета говорится, что посланник Трампа, Том Барак, должен прибыть сегодня на оккупированные территории, чтобы обсудить с Нетаньяху и другими сионистскими чиновниками различные вопросы, особенно Сирию и красные линии Вашингтона в этой области.

В отчете подчеркивается, что правительство США обеспокоено тем, что атаки сионистского режима на Сирию приведут к краху режима аль-Джулани, и пытается добиться подписания соглашения о безопасности между Дамаском и Тель-Авивом.

Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что для сионистского режима важно установить реальный диалог с Сирией.

Следует отметить, что с момента свержения режима Башара Асада в Сирии ни внутренние конфликты и вооруженные столкновения в этой стране не прекратились, ни атаки сионистского режима на различные районы Сирии не закончились. Трамп также рассматривает аль-Джулани как лучший вариант для достижения целей США в Сирии, особенно для грабежа газовых и нефтяных ресурсов страны.