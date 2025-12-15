Ибрагим аль-Мусави назначен руководителем отдела медиакоммуникаций «Хезболлы» в Ливане

По сообщению информационного агентства «Абна», газета «Аль-Ахбар», близкая к ливанской «Хезболле», объявила, что в рамках организационных изменений в структуре «Хезболлы» после недавней войны Руководящий совет «Хезболлы», который является высшим органом принятия решений в партии, утвердил решение о создании нового управления для руководства медиа-досье «Хезболлы».

Согласно этому решению, которое было доведено до сведения соответствующих должностных лиц несколько дней назад, будет сформирована делегация под председательством Ибрагима аль-Мусави, члена ливанского парламента, в состав которой войдут представители всех медиа-структур «Хезболлы», включая радио, телевидение, электронные СМИ и отдел по связям с общественностью «Хезболлы».

Согласно имеющейся информации, это управление находится в непосредственном подчинении шейха Наим Касема, заместителя генерального секретаря «Хезболлы», и этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет принято следующее решение о сохранении его в этой структуре или преобразовании в новый центральный совет.

Еще одним решением Руководящего совета «Хезболлы» было предоставление широких полномочий этой делегации для реструктуризации и оптимизации медиа-структур и разработки новой стратегии медиа-взаимодействия внутри страны и за рубежом. Согласно этому решению, руководители медиа-структур должны быть специалистами в соответствующей области, и следует избегать выбора лидеров из других секторов для этой сферы.