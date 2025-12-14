По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Джазиру», Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о нанесении точных военных ударов вглубь территории России.

Разведка Украины также заявила: «Мы нанесли удар по российским радарным системам на Крымском полуострове».

Эти полевые события и заявления Украины прозвучали на фоне того, что президент страны Владимир Зеленский в своем последнем комментарии о войне в Украине сказал: «Только надежные гарантии приведут к миру».

Он также подчеркнул, что предоставление гарантий безопасности в обмен на отказ Украины от членства в НАТО является «промежуточным решением».