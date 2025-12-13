Передвижения подпольных террористических группировок в Ираке

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маалума», член иракского парламента Ваад аль-Каду подчеркнул, что деятельность подпольных террористических группировок в стране представляет собой прямую угрозу внутренней безопасности и стабильности. Эти группировки по-прежнему активны в некоторых районах и используют пробелы в безопасности, чтобы нацелиться на безопасность и посеять хаос в Ираке.

Он заявил: «Силы безопасности должны активизировать свои разведывательные операции по преследованию членов этих группировок. Некоторые из них активизировались в определенных районах одновременно с террористическими передвижениями в Сирии».

Ранее другой член иракского парламента, Мухтар аль-Мусави, также предупреждал о передвижениях этих подпольных группировок и призывал включить их членов в международные черные списки.