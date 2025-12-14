Атака беспилотника на объект ООН в Судане: 6 миротворцев погибли

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Спутник», Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в результате атаки беспилотника на логистическую базу, принадлежащую Организации Объединенных Наций в городе Кадугли, административном центре провинции Южный Кордофан в центральном Судане, 6 миротворцев погибли и 8 человек получили ранения.

Гутерриш сообщил, что все погибшие были гражданами Бангладеш и служили в составе Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА).

Генеральный секретарь ООН решительно осудил нападение, назвав его «неоправданным», и предупредил: «Нападения, направленные против миротворцев ООН, могут быть квалифицированы как военные преступления в соответствии с международным правом».

Он также потребовал немедленно выявить и привлечь к ответственности виновных в этом нападении.