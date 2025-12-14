По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Спутник», Министерство обороны России объявило, что населенный пункт Варваровка в Запорожской области был освобожден Вооруженными силами России.

В заявлении Министерства обороны России сообщается о гибели 1450 украинских военнослужащих на фронтах боевых действий за последние 24 часа.

Министерство обороны России также сообщило, что за этот период было сбито 290 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В заявлении Министерства обороны России говорится о продвижении российских войск в глубину укреплений противника.