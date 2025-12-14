Новые военные передвижения сионистского режима в окрестностях сирийской Кунейтры

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на САНА, сирийские источники сообщили о новых передвижениях сионистского режима на юге Сирии.

Сирийские источники заявили, что израильские военные вошли в город Рувейхина в окрестностях Кунейтры.

Сионистские военные установили контрольно-пропускной пункт и произвели выстрелы осветительными ракетами.

Следует отметить, что сионистский режим с момента падения прежнего сирийского режима совершал широкомасштабные атаки на Сирию, а недавно под предлогом защиты друзов бомбил районы Дамаска.

С момента падения режима Башара Асада, армия этого режима, пересекая линию размежевания между оккупированным Голанским районом и Сирией, продолжила оккупацию районов, прилегающих к Голанам, в провинциях Даръа и Кунейтра.