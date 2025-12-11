Венесуэла назвала захват танкера США «пиратством»

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на канал «Аль-Масира», Министерство иностранных дел Венесуэлы осудило недавние действия США по захвату нефтяного танкера в водах Карибского моря и назвало это пиратством.

Министерство призвало международное сообщество выступить против такого поведения Соединенных Штатов как инструмента давления.

В связи с этим вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что «сегодня маски сброшены, правда раскрыта, и истинная цель США ясна — захватить венесуэльскую нефть».

Она подчеркнула, что Вашингтон стремится к «незаконной краже венесуэльской нефти, не заплатив никакой цены».

Вице-президент Венесуэлы, заявив, что этот акт является явным нарушением международного права, влекущим за собой юридическую ответственность, подчеркнула: «Ее страна обратится ко всем международным институтам и форумам, чтобы разоблачить эту явную кражу со стороны США».

Родригес добавила, что Венесуэла будет действовать с «национальным единством» для защиты своих ресурсов и богатств.

В заключение она подчеркнула: «Защита наших активов — это суверенное право, и Венесуэла победит, независимо от любых вызовов».

Агентство Bloomberg сообщило в среду вечером, что американские силы захватили нефтяной танкер под предлогом того, что он находился под санкциями.

После этого президент США Дональд Трамп, подтвердив этот акт, заявил, что Вашингтон скоро опубликует изображения захвата танкера.