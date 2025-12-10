  1. Home
Лавров: Терпение Америки в отношении Европы на исходе

10 декабря 2025 - 14:19
Министр иностранных дел России указал на готовность его страны отреагировать на размещение иностранных войск в Украине, а также на препятствия, создаваемые Европой на пути к миру в этой стране.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Русия аль-Яум», министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна отреагирует на размещение иностранных войск в Украине или конфискацию ее активов.

Он добавил: «Россия готова отреагировать на любое из этих действий. Трамп не торопится отменять санкции против России, а наоборот, усиливает их».

Лавров продолжил: «Россия и США согласны с необходимостью продолжать продвижение мирного процесса в Украине. Европейский союз находится в состоянии политической слепоты и обманывает себя, что может победить Россию».

Он заявил: «Формирование многополярного мира – это исторический и неизбежный процесс. Европа использует все возможные способы, чтобы препятствовать мирному процессу в Украине. Терпение Америки в отношении позиций этих стран также на исходе».

Лавров также упомянул о замене доллара другими валютами и сказал: «Мы не отказывались от доллара, но были вынуждены это сделать, потому что доллар превратился в оружие в руках Америки».

