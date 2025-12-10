США поставили условие для предоставления истребителей F-35 Турции

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Рейтер», посол Вашингтона в Анкаре Том Барак написал в сообщении в сети «X»: «Согласно законам США, чтобы вернуться в программу F-35, Турция не должна владеть системой С-400 и не должна ее использовать».

Он добавил: «Позитивные отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом создали новую атмосферу сотрудничества, которая привела к самым плодотворным переговорам за почти десятилетие».

Американский дипломат сказал: «Переговоры обнадеживают и могут удовлетворить потребности в безопасности обеих стран».

Посол США в Турции заявил, что Вашингтон и Анкара ведут «плодотворные» переговоры о возможной продаже Турции передовых истребителей F-35; истребителей, которые до сих пор не были переданы Анкаре из-за покупки системы противоракетной обороны С-400 у России.

Соединенные Штаты, во время первого президентского срока Трампа, лишили Турцию права на получение F-35 после покупки ракетной системы С-400 у России. Американские чиновники опасались, что использование Турцией этой системы передаст России секретную информацию об истребителях F-35.

Израиль, единственный владелец F-35 на Ближнем Востоке, выразил обеспокоенность по поводу продажи этих истребителей Турции и соседним странам, поскольку он хочет сохранить свое «военное превосходство» в регионе. Тем не менее, недавнее решение Трампа о продаже F-35 Саудовской Аравии вызвало обеспокоенность в Тель-Авиве.

Анкара стремится укрепить свое воздушное превосходство, приобретая истребители Eurofighter Typhoon, а также ведя переговоры с США о F-35. Турция завершает соглашение о покупке Typhoon с Великобританией и некоторыми европейскими странами, но по-прежнему лишена доступа к F-35.