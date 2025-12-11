Пезешкиан и Путин встретятся в Туркменистане

По сообщению информационного агентства Abna, информационное агентство Sputnik в своем Telegram-канале сообщило о встрече президентов Ирана и России в Туркменистане.
Согласно сообщению агентства, президент России Владимир Путин 11 и 12 декабря посетит Ашхабад для участия в саммите, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана.
Встреча президента России и президента Ирана Масуда Пезешкиана также запланирована в Ашхабаде.
Your Comment