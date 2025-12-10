Гондурас на пороге политических волнений и уличных протестов

Как сообщает информационное агентство «Абна», агентство «Рейтер» в своем отчете, ссылаясь на протест президента Гондураса Сьомары Кастро по поводу «избирательного переворота» в стране, написало: сотни протестующих собрались на улицах столицы, требуя прозрачности в объявлении результатов.

Президент Гондураса заявила: «Мы наблюдаем процесс, который сопровождается угрозами, давлением, манипуляцией системой передачи голосов и искажением воли народа».

Она также раскритиковала поддержку, оказанную Трампом кандидату от Национальной партии Насри Асфуре, и добавила: «Эти действия являются избирательным переворотом, и мы разоблачим его».

После призыва бывшего президента и лидера Либеральной партии Мануэля Селайи около 500 сторонников партии «Либре» собрались в Тегусигальпе, и часть протестов сопровождалась сжиганием автомобильных шин.

«Рейтер» написал: Выборы в Гондурасе сопровождались техническими сбоями, необоснованными обвинениями в мошенничестве и вмешательством президента США Дональда Трампа. Трамп угрожал, что в случае поражения поддерживаемого им кандидата помощь Гондурасу будет сокращена.

Согласно отчету Национальной избирательной комиссии, Асфура лидирует с отрывом в один процент, или около 40 000 голосов, но 14,5% бюллетеней для подсчета голосов имеют расхождения и будут подвергнуты специальной проверке.

Этот кризис усилил опасения по поводу политической нестабильности в Гондурасе и влияния внешнего давления на демократический процесс.