Как сообщает информационное агентство «Абна», высокопоставленный американский источник в интервью газете Washington Post подчеркнул, что команда президента США Дональда Трампа смотрит на Владимира Зеленского как на комика, который не подходит для поста президента страны.

Он добавил: «Политический опыт Зеленского ограничивается лишь исполнением роли президента в телесериале».

Источник заявил: «Языковые навыки Зеленского в области английского языка также ограничены».

Ранее Трамп неоднократно критиковал действия Зеленского в украинском конфликте и требовал его согласия на свой план по прекращению этой войны.