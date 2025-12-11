Палата представителей США отменила санкции Закона Цезаря против Сирии

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Reuters, Палата представителей США приняла законопроект о крупном оборонном бюджете на 2026 финансовый год стоимостью около 900 миллиардов долларов. Этот план, в части, касающейся Сирии, также включает отмену санкций «Закона Цезаря».

Согласно сообщениям, законопроект включает широкий пакет положений, связанных с Сирией, Украиной, Азиатско-Тихоокеанским регионом, Европой, Ираком, а также программы, известные как противодействие наркотикам. В разделе, касающемся Сирии, санкции, ранее введенные против правительства Башара Асада в соответствии с Законом Цезаря, были отменены.

В этом плане в отношении Украины предусмотрена ежегодная помощь в области безопасности в размере 400 миллионов долларов в 2026 и 2027 годах.

Для Азиатско-Тихоокеанского региона также предусмотрено полное финансирование сотрудничества в области безопасности с Тайванем на сумму 1 миллиард долларов, создание совместной программы беспилотных летательных аппаратов между Пентагоном и Тайбэем, а также сохранение 28 500 американских военнослужащих в Южной Корее.

Законопроект также запрещает сокращение численности американских войск в Европе до менее чем 76 000 человек на срок более 45 дней.

Среди других его положений — отмена разрешений на применение военной силы, связанных с войнами 1991 и 2002 годов в Ираке.

Кроме того, в этом плане выделен 1 миллиард долларов на предполагаемые операции по борьбе с контрабандой наркотиков, включая морскую деятельность.

После принятия этого законопроекта Палатой представителей он должен быть рассмотрен и принят Сенатом, а затем отправлен на окончательную подпись президенту.