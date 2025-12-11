  1. Home
  2. Новости Америки

Палата представителей США отменила санкции Закона Цезаря против Сирии

11 декабря 2025 - 12:45
News ID: 1760448
Source: ABNA
Палата представителей США отменила санкции Закона Цезаря против Сирии

Палата представителей США отменила санкции, известные как Закон Цезаря, которые ранее были введены против бывшего президента Сирии Башара Асада.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Reuters, Палата представителей США приняла законопроект о крупном оборонном бюджете на 2026 финансовый год стоимостью около 900 миллиардов долларов. Этот план, в части, касающейся Сирии, также включает отмену санкций «Закона Цезаря».

Согласно сообщениям, законопроект включает широкий пакет положений, связанных с Сирией, Украиной, Азиатско-Тихоокеанским регионом, Европой, Ираком, а также программы, известные как противодействие наркотикам. В разделе, касающемся Сирии, санкции, ранее введенные против правительства Башара Асада в соответствии с Законом Цезаря, были отменены.

В этом плане в отношении Украины предусмотрена ежегодная помощь в области безопасности в размере 400 миллионов долларов в 2026 и 2027 годах.

Для Азиатско-Тихоокеанского региона также предусмотрено полное финансирование сотрудничества в области безопасности с Тайванем на сумму 1 миллиард долларов, создание совместной программы беспилотных летательных аппаратов между Пентагоном и Тайбэем, а также сохранение 28 500 американских военнослужащих в Южной Корее.

Законопроект также запрещает сокращение численности американских войск в Европе до менее чем 76 000 человек на срок более 45 дней.

Среди других его положений — отмена разрешений на применение военной силы, связанных с войнами 1991 и 2002 годов в Ираке.

Кроме того, в этом плане выделен 1 миллиард долларов на предполагаемые операции по борьбе с контрабандой наркотиков, включая морскую деятельность.

После принятия этого законопроекта Палатой представителей он должен быть рассмотрен и принят Сенатом, а затем отправлен на окончательную подпись президенту.

Your Comment

You are replying to: .
captcha