Мадуро: Мы готовы защищать страну; время для битвы

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Русия аль-Яум» (Russia Today), президент Венесуэлы Николас Мадуро в обращении к своим сторонникам в Каракасе подчеркнул, что страна готова, если потребуется, сломать зубы североамериканской империи.

Он добавил, что правящая партия в Венесуэле является единственной силой, которая может гарантировать мир и стабильность в стране.

Эти заявления Мадуро прозвучали одновременно с незаконным актом США по захвату нефтяного танкера недалеко от побережья Венесуэлы.

В другом своем выступлении Мадуро сказал: «Нынешний этап — это не этап сомнений и страха, это время смелости и битвы». Он также подчеркнул роль жителей деревень и народного движения в противостоянии внешнему давлению и сказал, что они возьмут в руки оружие для защиты страны от любой агрессивной империи.