Зеленский: Мы дорабатываем документ из 20 пунктов об окончании войны

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Джазиру», президент Украины Владимир Зеленский объявил сегодня, в среду: «Переговоры между США и Украиной по плану мира, восстановлению и экономическому развитию после войны состоятся сегодня».

Затем президент Украины продолжил: «Мы дорабатываем 20 пунктов фундаментального документа, который может определить переменные для окончания войны. Мы ожидаем, что в скором времени передадим этот документ Соединенным Штатам после совместной работы с командой президента Трампа и нашими европейскими партнерами».

Владимир Зеленский добавил: «Эта неделя может принести хорошие новости для всех нас и положить конец кровопролитию».