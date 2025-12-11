Куба: Действия США — это пиратство против Венесуэлы

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Маядин», министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подчеркнул: «Мы осуждаем гнусный акт пиратства и конфискации судна с венесуэльской нефтью».

Он добавил: «Эскалационные действия правительства США против Венесуэлы осуждаются. Американское пиратство противоречит правилам свободной торговли и свободному передвижению судов и является явным нарушением международного права».

Министерство иностранных дел Венесуэлы также осудило недавние действия США по захвату нефтяного танкера в водах Карибского моря и назвало это пиратством.

Это министерство призвало международное сообщество выступить против такого поведения Соединенных Штатов как инструмента давления.

Агентство Bloomberg сообщило в среду вечером, что американские силы захватили нефтяной танкер под предлогом того, что он находился под санкциями.