Атака сионистских военных на силы ООН

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Маядин», миротворческие силы ООН, дислоцированные на юге Ливана, известные как ЮНИФИЛ (UNIFIL), объявили, что сионистские военные открыли огонь по их патрулю возле района Шарда.

Эти силы подчеркнули, что военные сионистского режима открыли огонь по патрулю ЮНИФИЛ, несмотря на то, что знали о его присутствии в этом районе.

ЮНИФИЛ добавил, что нападения сионистского режима на миротворческие силы являются опасным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности.

Эти силы подчеркнули, что враждебное поведение сионистского режима и его нападения на миротворческие силы должны быть прекращены.

Это не первый раз, когда сионистские оккупанты открывают огонь по силам ООН.