По сообщению информационного агентства Abna, индийская газета «The Hindu» в своем отчете написала: «Прошло 25 лет с начала программы стратегического партнерства между Индией и Россией, и визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели на прошлой неделе стал поворотным моментом в истории двусторонних отношений».

Это индийское СМИ написало о важности визита Путина в Москву (ошибка в тексте, должно быть "в Дели"): «Визит состоялся в то время, когда Запад пытался изолировать Москву и лично президента России».

«The Hindu» написала: «Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди, приветствуя Путина в Нью-Дели, послало Москве и западным столицам сигнал о том, что Индия, оставаясь приверженной мирному процессу в Украине, стремится к сбалансированным отношениям с Россией».

Ссылаясь на дорожную карту по расширению экономического сотрудничества между Россией и Индией, которая была представлена во время визита Моди в Москву в 2024 году, индийское СМИ написало: «Индия стремится к расширению экономического сотрудничества с Россией».

Дорожная карта экономического сотрудничества между Россией и Индией подчеркивает увеличение торговли, развитие морских коридоров и укрепление механизмов оплаты в национальных валютах для обхода западных санкций.

«The Hindu», отмечая, что вопрос увеличения импорта нефти из России или подписания соглашений в чувствительных областях, таких как оборонная, ядерная и космическая промышленность, не поднимался, написала: «Нью-Дели принимает во внимание соображения Запада в отношениях с Россией и стремится сохранить баланс между сотрудничеством с Россией и стратегическими отношениями с США и Европейским союзом».