Угрозы Трампа о наземной операции против «наркотрафика»

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Russia Al-Youm», президент США Дональд Трамп заявил на церемонии в Центре Кеннеди: «Мы начинаем на суше ту же операцию, которую мы начали против наркотрафика на море».

Он добавил: «Мы знаем о них все. Мы знаем, где они живут».

Трамп утверждал, что объем контрабанды наркотиков в США морским путем сократился на 94 процента, и продолжил: «Я хочу найти и оставшиеся шесть процентов».

Соединенные Штаты провели несколько атак в Карибском море под предлогом борьбы с наркотрафиком и угрожают Венесуэле.

С сентября прошлого года американские силы затопили не менее 20 лодок в регионе и стали причиной гибели 80 человек.