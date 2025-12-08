Подготовка США к вмешательству в процесс формирования правительства Ирака

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Маалума», Ибрагим Аль-Саррадж, иракский политический аналитик, подчеркнул, что заявления Марка Савайи, посланника Трампа в эту страну, о вмешательстве во внутренние дела Ирака не имеют значения.

Он добавил: «СМИ упоминают о вмешательстве посланника Трампа в процесс формирования иракского правительства, но мы должны сказать, что эти заявления не имеют ценности».

Аль-Саррадж заявил: «Результаты выборов ясны. Некоторые течения пытаются придать слишком большое значение словам посланника Трампа. Возможно, эти действия предпринимаются с целью создания условий для вмешательства США в процесс формирования правительства».

Ранее Сабах Аль-Анбари, член иракской коалиции «Государство закона», заявил, что правительство США через Марка Савайю, посланника Трампа, стремится реализовать свои экономические интересы и выполнить свои требования в этой стране.