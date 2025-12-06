По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на агентство Al Jazeera, Кайя Каллас, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, сегодня, в субботу, заняв антироссийскую позицию, заявила: «Необходимо приложить усилия для оказания давления на Россию с целью получения уступок на переговорах».

Затем глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, не осуждая продолжающиеся преступления сионистских оккупантов против угнетенного народа Газы, сказала: «Палестинская полиция должна пройти обучение, чтобы предотвратить хаос в секторе Газа, поскольку там должно быть палестинское управление».

Это происходит на фоне того, что ранее она также утверждала: «Я не верю, что у русских есть реальное желание вести мирные переговоры (с Украиной). Мы увеличили военную помощь Украине. Путин может не соблюдать никакое долгосрочное мирное соглашение с Украиной. Наша помощь Киеву составляет более 187 миллиардов евро. Россия должна оплатить ущерб, нанесенный Украине, используя свои заблокированные активы. Украине нужны беспилотники и боеприпасы. Мы будем поддерживать Украину в ее самообороне, и Россия не сможет сопротивляться дольше нас! Россия сейчас не заинтересована в мире, и на нее необходимо оказать давление для переговоров».