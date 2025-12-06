Министр иностранных дел Испании: Решение для стабильности в регионе – это решение двух государств

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Asharq, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в субботу на Дохинском форуме охарактеризовал растущее насилие израильских поселенцев на Западном берегу как «вышедшее из-под контроля» и подчеркнул: «Настоящее решение для мира и стабильности в регионе – это решение двух государств».

Альбарес заявил: «Нас критиковали за признание Государства Палестина, но мы сделали это для установления справедливости для палестинского народа».

Он подчеркнул: «Решение двух государств – это настоящий путь к миру и стабильности как для палестинцев, так и для израильтян».

Министр иностранных дел Испании добавил: «Пришло время создать настоящее палестинское государство, а это значит, что Западный берег и Газа должны находиться под контролем палестинцев».