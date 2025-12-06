Признание США о провале проекта по смене режима в Иране

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Sputnik, Том Барак, специальный посланник Трампа в Сирии, заявил в интервью изданию National, что Дональд Трамп и Марко Рубио, госсекретарь США, не поддерживают никакой процесс по смене режима в Иране, а стремятся достичь региональных решений.

Признавая попытки вмешательства США в Иране, он сказал, что Вашингтон дважды пытался сменить режим в Иране, но не добился результата. Барак заявил, что эти вопросы должны быть оставлены на усмотрение стран региона, и такой шаг является более разумным.

Барак утверждал, что администрация США заинтересована в достижении соглашения с Тегераном. В то же время он выдвинул предварительное условие для соглашения с Ираном, заявив, что Тегеран должен проявить серьезность и прекратить поддержку своих региональных сил.

Что касается Сирии, он сказал, что США видят реальную возможность для соглашения между Дамаском и израильским режимом по границам и безопасным зонам, а затем движения к нормализации отношений.

Барак добавил, что опыт Ирака является одним из провальных опытов США и не должен повторяться. Вмешательство в эту страну закончилось убийством сотен тысяч человек и уходом из Ирака. Вашингтон реализовал федеральную модель в Ираке: центральное правительство в Багдаде и курдский режим в богатом нефтью регионе. Эти действия привели к распаду, как это произошло в бывшей Югославии. США потратили три триллиона долларов и были вовлечены в катастрофический исторический период в течение 20 лет, но остались без достижений.

Он сказал, что Иран после произошедших в регионе событий проявляет сильную стойкость в отношении Ирака, а также в отношении Хезболлы, Хамаса и Йемена.