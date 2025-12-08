По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на ТАСС, оборонный бюджет Конгресса США на текущий финансовый год призывает к активизации ядерного сотрудничества США со странами, в которых активно действует «Росатом».

В документе говорится: «Политика Соединенных Штатов должна заключаться в приоритетном взаимодействии со странами, в которых компания «Росатом» имеет активное присутствие».

Проект оборонного бюджета Конгресса США призывает к прекращению зависимости стран мира от «Росатома». В проекте содержится призыв к Белому дому изучить влияние санкций на Вооруженные силы России.

Проект оборонного бюджета Конгресса США также запретил подписание контрактов с третьими сторонами, сотрудничающими с российским энергетическим сектором или правительством.

Российская государственная компания «Росатом» ведет деятельность во многих странах и является одной из успешных компаний в области развития мирных ядерных электростанций в мире.