Беспокойство Конгресса США по поводу деятельности «Росатома» в других странах

8 декабря 2025 - 13:33
Конгресс США призвал правительство страны добиваться сокращения присутствия российской компании «Росатом» в других странах мира.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на ТАСС, оборонный бюджет Конгресса США на текущий финансовый год призывает к активизации ядерного сотрудничества США со странами, в которых активно действует «Росатом».

В документе говорится: «Политика Соединенных Штатов должна заключаться в приоритетном взаимодействии со странами, в которых компания «Росатом» имеет активное присутствие».

Проект оборонного бюджета Конгресса США призывает к прекращению зависимости стран мира от «Росатома». В проекте содержится призыв к Белому дому изучить влияние санкций на Вооруженные силы России.

Проект оборонного бюджета Конгресса США также запретил подписание контрактов с третьими сторонами, сотрудничающими с российским энергетическим сектором или правительством.

Российская государственная компания «Росатом» ведет деятельность во многих странах и является одной из успешных компаний в области развития мирных ядерных электростанций в мире.

