Джалиль: Ядерная мощь Ирана определяется университетом, а не Америкой

Как сообщает корреспондент ABNA, Саид Джалиль, выступая в воскресенье днем на церемонии, посвященной Дню студента, которая состоялась в Имамзаде Абдулла (мир ему) в Шахр-э-Рей, сослался на события 16 Азара (7 декабря) и сказал: «Студенты в тот день не только не были безразличны, но и предвидели светлое будущее и высокие горизонты».

Джалиль напомнил: «Это благословенное и свободолюбивое движение коренилось в глубоких убеждениях народа, и спустя более семи десятилетий оно продолжает проявлять свои результаты».

Представитель Верховного лидера далее коснулся условий 1332 года по иранскому календарю (1953 год) и сказал: «После Второй мировой войны соотношение сил в мире изменилось, и Запад, опьяненный победой в войне, считал себя абсолютным правителем мира».

Он также упомянул совпадение этого периода с событиями в Палестине и сказал: «Сионистский режим в те же годы пытался изгнать палестинцев с их земли».

Джалиль также подчеркнул по поводу ядерных вопросов страны: «Ядерная мощь Ирана определяется университетами и научными центрами страны, и Америка не играет никакой роли в наших решениях».

Эта речь, которая состоялась в присутствии студентов и почтенных семей мучеников, еще раз напомнила о важности роли университета и студентов в социальных движениях и национальной независимости.