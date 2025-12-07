Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на информационное агентство ТАСС, администрация президента России отреагировала на публикацию новой Стратегии национальной безопасности США и исключение России из списка прямых угроз для Америки.

По сообщению информационного агентства ТАСС, Кремль заявил, что удаление России из списка прямых угроз в Стратегии национальной безопасности США является позитивным развитием.

«Спутник» также сообщил, что Россия не упоминается ни разу в качестве потенциальной угрозы интересам Америки в новом документе Стратегии национальной безопасности США, который был представлен в прошлый четверг.

В этом документе также содержится призыв к прекращению существования НАТО, а в разделе, посвященном Европе, подчеркиваются разногласия по поводу войны в Украине и европейские официальные лица обвиняются в нереалистичных ожиданиях в отношении нее.

Филипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии, сказал: «Этот документ выглядит как краткое изложение позиции России, поскольку он призывает европейские страны возобновить сотрудничество с Россией и представляет Соединенные Штаты как инструмент для достижения этой цели».

Натали Точчи, директор Института международных отношений в Риме и бывший дипломатический советник Европейского союза, также заявила, что этот документ представляет собой относительно последовательное видение мира, в котором доминируют три великие державы — США, Китай и Россия — и каждая из них имеет области сотрудничества и зоны влияния.

Она добавила: «Совершенно очевидно, что правительство США рассматривает Европу либо как цель для своего колониального господства, либо для господства России».