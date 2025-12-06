Италия: Европа должна быть независимой и способной себя защитить

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на РИА Новости, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, на фоне новой стратегии США, объявленной Белым домом вчера, заявила, что Европейский союз должен взять на себя ответственность за свою оборону, не полагаясь на внешние силы.

Она добавила, что отношения между США и Европой не являются напряженными, и то, что изложено в позиции Трампа, отражает споры между двумя сторонами, которые существовали долгое время.

Мелони заявила: «Насколько серьезно вы относитесь к защите своих интересов? Американцы имеют возможность защищать свои интересы, и Европа должна быть такой же. Самостоятельная оборона Европы имеет свою цену, но она гарантирует политическую свободу европейского континента. Европа должна знать, что если она хочет быть сильной, она должна принимать решения самостоятельно и не полагаться на других».