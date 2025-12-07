Реакция министра обороны Венесуэлы на угрозы Трампа

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Нашра», министр обороны Венесуэлы в своем сегодняшнем выступлении подчеркнул: «Мы будем защищать нашу страну в любое время и в любом месте, чтобы сохранить ее суверенитет и единство».

Он добавил: «Военная доктрина Венесуэлы никогда не примет внешнего диктата или угроз достоинству страны. Военные стоят в одном строю за политическими лидерами страны».

Вчера вечером президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявил: «Венесуэла не одинока, и никакая имперская держава не сможет заставить нас замолчать».

Мадуро также сказал: «Замечательно видеть единство народов мира в поддержке народа Венесуэлы во время Всемирного дня солидарности с нами против агрессии США».

Эти заявления были сделаны через несколько часов после того, как десятки американцев протестовали в субботу вечером перед Белым домом, осуждая вероятность военного вмешательства США в Венесуэле.

Дональд Трамп, президент США, в своем последнем комментарии по поводу предполагаемой атаки на наркокартели в Венесуэле сказал: «Мы скоро начнем наземное нападение на наркоторговлю».