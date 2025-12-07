Йемен нанес ущерб знаменитому американскому авианосцу на 100 миллионов долларов

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Маядин», сионистские СМИ со ссылкой на ВМС США сообщили, что авианосец «Гарри С. Трумэн» понес финансовые убытки на сумму 100 миллионов долларов в ходе своей восьмимесячной миссии.

Согласно этому отчету, авианосец «Трумэн» считается одним из самых важных и известных американских авианосцев, который был введен в эксплуатацию в 1998 году.

Этот авианосец участвовал в атаках США против Йемена в 2024 году и неоднократно был поражен ракетами Вооруженных сил Йемена в Красном море.

Ранее американский журнал «National Interest» также сообщал, что авианосец США «Трумэн» не будет отправлен ни на какие миссии в ближайшем будущем.

В отчете говорится: «Начнется процесс дозаправки и обширного ремонта этого авианосца, который займет несколько лет».

Журнал подчеркнул, что «Трумэн», который был отправлен для противодействия йеменцам, столкнулся со значительным ущербом и переходит к этапу капитального ремонта.