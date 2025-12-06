По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на агентство Al Jazeera, командующий армией Украины заявил сегодня, в субботу: «Наша страна стала щитом Европы против российской агрессии. Противостояние должно быть перенесено вглубь российской территории с использованием беспилотников и ракет».

Этот украинский военный чиновник утверждал: «Без нашей армии не будет гарантии безопасности в будущем, и у нас нет другого выбора, кроме как выстоять».

Это происходит на фоне того, что несколькими часами ранее Министерство обороны России объявило, что противовоздушная оборона страны успешно сбила 116 украинских беспилотников за прошедшую ночь.

Министерство обороны России добавило, что беспилотные силы страны нанесли удары по позициям украинских войск на берегу реки Днепр.

Также российский военный источник сообщил, что силы страны нанесли удар по командному центру украинских пограничных войск на Сумском направлении.