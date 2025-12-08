Предупреждение о проникновении террористов из Сирии в Ирак

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Маалума», Абдул Карим Халаф, иракский эксперт по вопросам безопасности, подчеркнул, что в случае продолжения переброски террористических элементов из Сирии в Ирак, угрозы безопасности в этой стране обострятся.

Он добавил: «Разрешение на въезд террористов в Ирак представляет собой большую угрозу для национальной безопасности страны. Пограничная полоса между Ираком и Сирией хорошо охраняется, что затрудняет проникновение террористов на иракскую территорию».

Халаф заявил: «Террористические операции, которые были осуществлены в Ираке за последние годы, были проведены элементами, базирующимися на сирийской территории. Ситуация в Сирии остается сложной, и страна фактически разделена между различными элементами с разными целями».