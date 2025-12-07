Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на новостной сайт Russia Today, сионистская газета «Едиот Ахронот» сообщила, что нынешний председатель Верховного суда сионистского режима Ицхак Амит и трое бывших председателей этого суда предупредили, что Израиль быстро движется к авторитарному режиму, основанному на единоличном правлении.

Ицхак Амит в своем выступлении на конференции Ассоциации публичного права назвал нынешнюю ситуацию в сионистском режиме «демократическим упадком» и предостерег от «организованных и спланированных попыток бойкотировать заседания суда и нарушить его работу».

С другой стороны, Аарон Барак, бывший председатель Верховного суда сионистского режима, также описал ситуацию как «хуже, чем кажется» и сказал, что разделение властей полностью исчезло, а премьер-министр контролирует кабинет и Кнессет, и правление фактически превратилось в единоличное.

Барак предупредил, что демократия не превращается в диктатуру за одну ночь, а разрушается постепенно.

Эстер Хают, первая женщина, возглавлявшая Верховный суд сионистского режима, также предостерегла от опасного отступления в правилах демократической игры.

Узи Фогельман, бывший председатель Верховного суда, также подчеркнул, что недавние законодательные реформы направлены на сокращение полномочий генерального прокурора и превращение судебной системы в инструмент в руках исполнительной власти.

Предупреждения председателей Верховного суда сионистского режима прозвучали на фоне обострения политического и правового кризиса в Израиле.

Дан Халуц, бывший начальник штаба армии сионистского режима, также неоднократно предупреждал, что сионистский режим движется по опасному пути к краху демократии.

Тамир Пардо, бывший глава «Моссада», также предупредил, что действия нынешнего кабинета подрывают основы демократической системы.

Эхуд Ольмерт, бывший премьер-министр сионистского режима, также охарактеризовал кабинет Нетаньяху как «самый опасный кабинет в истории сионистского режима» и сказал, что нынешние события являются преднамеренным крахом демократии и попыткой монополизации власти.