По сообщению информационного агентства «Абна», телеканал «Русия аль-Яум» (RT Arabic) сообщил, что Леонид Слуцкий, глава Комитета Государственной Думы по международным делам, предупредил, что если европейские страны попытаются конфисковать российские активы, ответ Москвы будет жестким.

Он подчеркнул, что «кража российских валютных резервов не оправдана никакими правовыми рамками».

Слуцкий также заявил, что «Европейский союз, благодаря таким людям, как Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен, фактически превратился в банду профессиональных воров и убийц».

Он добавил, что «Россия накажет их за заблокированные активы и прибыль, и они должны быть привлечены к ответственности, поэтому им не следует питать иллюзий, что они смогут избежать наказания».

Эти заявления прозвучали на фоне того, что веб-сайт Politico, ссылаясь на опубликованные документы, сообщил, что Европейская комиссия предложила использовать замороженные российские активы для предоставления компенсации Украине на сумму $165$