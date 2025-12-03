Что произошло на 46-м Саммите лидеров Совета сотрудничества стран Персидского залива?

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Al Khaleej Online, лидеры ССЗ, завершив свое сегодняшнее заседание, которое проходило под председательством Бахрейна, издали заявление, в котором подчеркнули сотрудничество стран-членов в области технологий и цифровой трансформации.

Лидеры ССЗ также в своем заявлении призвали к уважению суверенитета шести стран-членов и подчеркнули, что любое нарушение суверенитета любой из стран-членов считается прямой угрозой их коллективной безопасности.

В заявлении была подчеркнута необходимость положить конец страданиям палестинцев.

В заявлении упоминалось укрепление торговли и туризма, поощрение инвестиций в стратегические проекты, а также продолжение достижения экономического развития и технологического прогресса.

Лидеры ССЗ далее подчеркнули укрепление развития цифровой инфраструктуры и упрощение электронной торговли.

Лидеры этих стран также посчитали необходимым поддерживать развитие совместных систем для цифровых платежей и облачных сервисов.

В заявлении было упомянуто продолжение диверсификации и укрепления экономики, основанной на инновациях и устойчивости, и подчеркнута экологическая ответственность и поддержка проектов чистой и возобновляемой энергии.

В заявлении говорится: «Мы подчеркиваем обеспечение полного соблюдения положений соглашения о прекращении огня в Газе, содействие доставке гуманитарной помощи и восстановлению сектора Газа. Мы подчеркиваем укрепление усилий по созданию независимого и суверенного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, основанного на решении о двух государствах».