Встреча президентов Франции и Китая в Пекине

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», президент Франции Эммануэль Макрон по прибытии в Пекин в рамках $3$-дневного визита в Китай встретился и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Председатель КНР на встрече со своим французским коллегой в Пекине заявил, что Китай и Франция должны поддерживать мультилатерализм в отношениях.

Он также подчеркнул готовность Пекина сотрудничать с Парижем для укрепления диалога и сотрудничества.

Макрон, в свою очередь, на встрече с председателем КНР заявил, что Пекин обладает решающим потенциалом для влияния на прекращение огня в Украине.

Макрон добавил, что необходимо преодолеть разногласия и осуществить взаимные инвестиции для восстановления торгового баланса.