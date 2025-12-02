США начали действия по дестабилизации Ирака

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маалума», источник в сфере безопасности в провинции Аль-Анбар заявил, что процесс переброски элементов ИГИЛ (Даиш) и их семей из лагеря Аль-Холь в Сирии в лагерь Аль-Джадаа в провинции Найнава возобновился под давлением США и по сговору с элементами, связанными с Джулани.

Он добавил, что правительство Багдада не должно поддаваться этому давлению. В настоящее время из лагеря Аль-Холь переброшено 840 человек, большинство из которых составляют семьи лидеров ИГИЛ; тех, чьи руки обагрены кровью сил безопасности Ирака.

Этот источник заявил, что цель США этим действием — пошатнуть стабильность и безопасность Ирака. Среди этих людей есть опасные элементы, которые находятся в розыске и действуют как часовая бомба в Ираке.