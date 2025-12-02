Герцог: При рассмотрении прошения Нетаньяху о помиловании буду учитывать интересы Израиля

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на «Аль-Маядин», Ицхак Герцог, президент сионистского режима, в ответ на прошение премьер-министра этого режима Биньямина Нетаньяху о помиловании, подчеркнув, что действие Нетаньяху обеспокоило многих, заявил, что при принятии этого решения он будет учитывать «только интересы Израиля и израильтян».

Герцог добавил в заявлении, опубликованном его офисом, что «насильственный дискурс» не отвратит его от решения, и прошение о помиловании будет рассмотрено тщательно и ясно.

Сионистская газета «Исраэль Хайом» в этой связи обратила внимание на прошение Нетаньяху о помиловании и добавила, что Нетаньяху внешне просит Герцога помиловать его «в интересах общества», но на деле предлагает сделку, по которой судебная реформа будет отменена в обмен на помилование.

В этом прошении Нетаньяху пообещал, что помилование позволит ему работать над объединением сионистов и даже заниматься другими вопросами, такими как судебная система и СМИ.

Газета считает, что Нетаньяху, упомянув о возвращении к рассмотрению дополнительных вопросов, фактически предлагает отказаться от судебной реформы.