Враждебное заявление Генерального секретаря НАТО против Китая

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на новостное агентство Al Jazeera, «Марк Рютте», Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО), заявил сегодня, в среду: «Пока продолжаются переговоры, мы не можем отказаться от наших обязательств перед Украиной. Достижение мирного соглашения между Россией и Украиной непросто и требует много работы».

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора далее продолжил: «Мы координируем свои действия с Белым домом и всеми сторонами по плану мирного урегулирования украинского кризиса. Любое окончательное решение должно гарантировать независимое украинское государство и гарантии безопасности для предотвращения нового вторжения России. Россия тратит 40 процентов своего бюджета на войну с Украиной».

«Марк Рютте» сказал: «У нас нет официальной позиции относительно того, как обращаться с замороженными российскими активами; это зависит от Европейского Союза».

Затем он заявил: «Китай тесно сотрудничает с Россией и предоставляет Москве необходимое оружие в войне с Украиной! У нас есть опасения по поводу растущей взаимозависимости между Россией и Китаем. Китай может достичь тысячи ядерных боеголовок в течение нескольких лет».