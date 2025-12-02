Как сообщает агентство «Абна», Брэндон Уайхерт, старший редактор американского издания «The National Interest», написал в отчете: «Экономика Германии сильно ослаблена после санкций Евросоюза против России и последствий войны в Украине».

Уайхерт оценил обратный эффект санкций и остановку проекта газопровода «Северный поток — 2» как факторы значительного снижения промышленной мощи Германии после войны в Украине.

Старший редактор «The National Interest» написал: «Война в Украине, помимо повышения цен на энергоносители, привела к экономическим и политическим трениям внутри Евросоюза. Эти события усилили опасения по поводу экономической стабильности региона и конкурентоспособности немецкой промышленности».

Уайхерт добавил: «Продолжение ограничений и зависимость от импорта энергии извне могут столкнуть экономику Германии с серьезными проблемами в ближайшие годы и создать проблемы для Евросоюза в принятии общих экономических и безопасностных политик».

Автор этой статьи подчеркнул, что последствия войны в Украине и санкций выходят за рамки экономики и подпитывают политические конфликты внутри Евросоюза.

«Северный поток — 2», который ранее обеспечивал большую часть энергетических потребностей промышленности Берлина, теперь остановлен, и его замена другими источниками создает значительное экономическое давление на экономику Германии.