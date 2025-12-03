Берлин: Число жертв в Газе очень велико и вызывает беспокойство

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на новостное агентство Al Jazeera, Министерство иностранных дел Германии сегодня, в среду, опубликовало заявление, в котором, не осуждая продолжающиеся преступления сионистского режима против угнетенного народа в Газе, заявило в чисто словесной реакции: «Число жертв в Газе очень велико и вызывает беспокойство. Мы призываем все стороны соблюдать соглашение о прекращении огня в Газе и не ставить его под угрозу».

Затем Берлин добавил: «Необходимо добиться прогресса в восстановлении больниц и инфраструктуры водоснабжения, канализации и электроснабжения в секторе Газа. Ведутся интенсивные дипломатические контакты с Израилем и странами региона для сохранения спокойствия в секторе Газа».