Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Русия аль-Яум», депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук подчеркнул, что президент страны Владимир Зеленский получил приказ уйти со своего поста в течение этой недели, но пытается остаться у власти.

Он добавил: «Выполнение этого приказа может занять несколько недель или месяцев, потому что Зеленский не согласен с этим вопросом и пытается выиграть время».

Дмитрук написал в своем Telegram-канале: «Зеленский ищет предлоги, чтобы отложить этот вопрос».

Между тем, ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если Киев не достигнет мирного соглашения с Россией, его ждет длительная война.