Reuters: Пакистан и Афганистан договорились соблюдать режим прекращения огня

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на агентство Reuters, временное правительство Афганистана и Пакистан провели новые мирные переговоры в Саудовской Аравии и договорились соблюдать режим прекращения огня; это считается последней попыткой снизить напряженность между этими соседями в Южной Азии.

После смертоносных пограничных столкновений в октябре, в последние недели, после переговоров, организованных Катаром и Турцией, между двумя армиями Южной Азии было установлено прекращение огня, хотя сторонам не удалось достичь мирного соглашения.

Агентство заявило: «Три афганских чиновника и два пакистанских чиновника, один из которых находится в Стамбуле, сообщили Reuters, что новые переговоры состоялись в Саудовской Аравии! Они сказали, что обе стороны договорились о соблюдении прекращения огня».

Один из высокопоставленных чиновников временного правительства Афганистана также сказал, что переговоры были инициированы Саудовской Аравией, и добавил: «Мы открыты для проведения дополнительных встреч, чтобы увидеть положительный результат».