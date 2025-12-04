  1. Home
Гутерриш: Имеются веские основания полагать о совершении военных преступлений в Газе

4 декабря 2025 - 13:00
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, подчеркнув необходимость установления режима прекращения огня в секторе Газа, заявил, что существуют веские основания полагать, что в этом районе, вероятно, были совершены военные преступления.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость выполнения резолюции Совета Безопасности ООН по Газе.

В интервью агентству Reuters Гутерриш добавил: «Мы должны убедиться, что прекращение огня в Газе установлено».

Он уточнил: «Есть веские основания полагать, что в Газе могли быть совершены военные преступления».

Генеральный секретарь ООН также сказал: «Я доверяю тому, что делает Международный Суд ООН».

