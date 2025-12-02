Беспрецедентное предложение Судана России о предоставлении стратегической позиции

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Нашру», американская газета Wall Street Journal написала в отчете, что военное правительство Судана предложило России строительство ее первой военно-морской базы в Африке и создание беспрецедентной стратегической позиции, господствующей над жизненно важными торговыми путями в Красном море.

По словам суданских официальных лиц, если эта сделка состоится, это предоставит стратегическое преимущество Москве, которая стремится углубить свое присутствие на африканском континенте. Это развитие является тревожным событием для США, которые стремятся предотвратить контроль России и Китая над африканскими портами.

В отчете добавляется, что в соответствии с 25-летним предложением, которое военное правительство Судана представило российским официальным лицам в октябре прошлого года, Москва будет иметь право разместить до 300 солдат и пришвартовать до четырех военных кораблей — включая корабли с ядерной энергетической установкой — в Порт-Судане или на другом объекте на Красном море, который еще не определен.

Кроме того, Кремль получит внутреннюю информацию о прибыльных концессиях на добычу полезных ископаемых в Судане, третьем по величине производителе золота в Африке. Таким образом, Москва получит выгодную позицию из района Порт-Судана для наблюдения за морским трафиком Суэцкого канала, как кратчайшего пути между Европой и Азией, по которому проходит около 12% мировой торговли.

Согласно американской газете, суданские источники заявили, что в обмен на разрешение на долгосрочное использование суданской территории российскими силами, Москва должна предоставить Судану современные российские системы противовоздушной обороны и другое вооружение по льготным ценам в то время, когда Военный совет Судана вовлечен в гражданскую войну.

Суданский военный чиновник сообщил Wall Street Journal, что Судан нуждается в поставках нового вооружения, но заключение сделки с Россией может создать проблемы с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.