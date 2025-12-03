Кремль опроверг утверждение об отказе Путина от мирного плана США

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на агентство Sputnik, пресс-секретарь Кремля «Дмитрий Песков» в ответ на вопрос журналиста об отказе от мирного плана США сказал: «Нет, это не соответствует действительности. Дело в том, что вчера впервые состоялся прямой обмен мнениями, и, как было заявлено, некоторые пункты были приняты, а некоторые другие были названы неприемлемыми. Это нормальный рабочий процесс поиска компромиссных решений».

Он добавил: «Москва надеется, что американская сторона также будет придерживаться принципа молчания в ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса. Москва не сторонник громкой дипломатии, и у США такой же подход. Чем спокойнее будет проходить переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса, тем более результативным он будет».

Отвечая на другой вопрос, пресс-секретарь Кремля заявил, что телефонный разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом может быть запланирован в любое время.

Песков подчеркнул, что Россия высоко ценит политическую волю Трампа к мирному разрешению украинского кризиса, и сказал: «Москва готова встретиться с представителями администрации Трампа, когда это потребуется, для урегулирования ситуации в Украине».

Вчера вечером состоялась встреча американской делегации во главе со «Стивом Уиткоффом», специальным представителем президента США Дональда Трампа, с президентом России Владимиром Путиным. Подробная информация о деталях этой встречи пока не просочилась.

Американская делегация до этой встречи встречалась с украинскими официальными лицами во Флориде. Встреча, которую госсекретарь США Марко Рубио назвал плодотворной.

Президент США Дональд Трамп несколько недель назад представил свой план по урегулированию украинского кризиса, состоящий из 28 пунктов, и с тех пор между европейскими и американскими чиновниками ведутся обширные дискуссии.

Передача части Украины России является одним из самых спорных пунктов этого плана.