Мадуро: Телефонный разговор с Трампом был дружеским

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил: «Разговор с президентом Трампом можно считать дружеским и основанным на взаимном уважении».

Он добавил, что этот звонок означает открытие диалога между двумя странами, и «мы выступаем за диалог для установления мира, а также за дипломатию».

Согласно сообщению «Аль-Джазиры», Мадуро сказал, что американский народ устал от войны, и он знает, что они не хотят, чтобы повторился опыт Ливии, Ирака, Афганистана и Вьетнама.

Телеканал «Аль-Маядин» также процитировал Мадуро, заявившего, что телефонный разговор, состоявшийся с президентом США Дональдом Трампом за последние $10$ дней, прошел в уважительном тоне.

Президент Венесуэлы также заявил: «Мы должны сохранять непоколебимое спокойствие и твердую веру в нашу победу; победу, которая на самом деле является победой справедливости и мира».

Заявления Мадуро прозвучали через несколько часов после того, как президент США объявил: «Работа с Венесуэлой вышла за рамки оказания давления, и во время короткого разговора с Мадуро я проинформировал его о некоторых вещах».

Он также, в своем последнем комментарии о предполагаемом нападении на наркокартели в Венесуэле, сказал: «Мы скоро начнем наземное нападение на контрабандистов наркотиков».