Axios: США исключают возобновление войны Израилем в Ливане

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на канал «Аль-Джазира», американский новостной сайт Axios, цитируя несколько информированных, по его словам, официальных лиц и источников, заявил, что Вашингтон надеется, что встреча в Эн-Накуре между представителями израильского режима и Ливана поможет снизить напряженность на границах обеих сторон.

Согласно этому отчету, американский чиновник заявил, что администрация Трампа полагает, что убийство военного командующего «Хезболлы» создало больше политического пространства для маневра Израиля, а также отсрочило крупную операцию этого режима в Ливане.

По словам этого чиновника, администрация Трампа исключает вероятность возобновления войны со стороны израильского режима в ближайшие недели.

Также другой информированный источник сообщил Axios, что специальный посланник США Морган Ортагус вместе с сионистскими и ливанскими дипломатами провели встречу в Эн-Накуре, основной частью которой было первоначальное знакомство сторон.

Источник добавил, что самой важной темой встречи было экономическое сотрудничество, особенно в области восстановления Южного Ливана.

Еще один американский чиновник в интервью Axios заявил, что план Вашингтона включает создание «Экономической зоны Трампа» вдоль границы Ливана и Израиля, свободной от присутствия «Хезболлы».

По словам другого информированного источника, стороны договорились провести еще одну встречу до наступления Нового года и представить экономические предложения для взаимного укрепления доверия.

Американский чиновник также подчеркнул, что все стороны согласны с тем, что разоружение «Хезболлы» остается главной целью, и что три армии (Ливана, США и Израиля) продолжат эту работу [разоружение «Хезболлы»] в рамках механизма прекращения конфликта.