палестинцев в Хан-Юнисе в результате атак сионистов

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Специализированная больница Кувейта в Газе сообщила, что $5$ человек, включая двух детей, погибли в результате бомбардировки палаток беженцев в районе Аль-Маваси, Хан-Юнис, сионистскими беспилотниками.

Корреспондент «Аль-Джазиры» сообщил, что беспилотники сионистского режима нанесли $4$ авиаудара по западу города Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате чего несколько палестинцев получили ранения.

Также вчера вечером сионистские танки и квадрокоптеры открыли огонь по позициям палестинцев возле перекрестка Шуджайя на востоке города Газа. Артиллерийский обстрел восточных районов города Газа был еще одним актом агрессии сионистов прошлой ночью.

Вертолеты оккупационного сионистского режима также открыли огонь по восточным районам города Газа прошлой ночью. Кроме того, военная техника израильской армии стреляла в направлении севера города Рафах на юге сектора Газа. Израильские военные также продолжили операции по подрыву и разрушению зданий на востоке города Газа.

Медиа-агентство сионистского режима вчера вечером заявило, что в результате перестрелки между силами сопротивления и сионистскими элементами в Рафахе были ранены $4$ израильских военнослужащих из бригады Голани и дивизии Газа, причем ранения одного из них были тяжелыми.

Армия сионистского режима объявила, что ранения сионистских военнослужащих в бригаде Голани и дивизии Газа произошли в столкновении с вооруженными лицами, вышедшими из туннеля на востоке Рафаха.

Армейское радио Израиля со ссылкой на источник заявило, что сионистские военные убили двух бойцов сопротивления, а третий вернулся в туннель после установки бомбы на бронемашину.